В Ростовской области назвали опасные места, где чаще всего встречаются клещи

Жители Дона начали обращаться в больницы из-за укусов клещей.

Источник: Комсомольская правда

После наступления тепла клещи активизировались уже в десятке территорий Ростовской области. Об этом в эфире радио «КП — Ростов-на-Дону» рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Наталья Леоненко.

В частности, отдельные случаи зафиксировали в Батайске, Азовском и Мясниковском районах. Всего же, по последим данным, в больницы с укусами клещей обратились 16 человек, в том числе помощь потребовалась детям.

Напомним, клещи могут быть переносчиками различных инфекций. После отдыха на природе или работы с животными нужно осматривать себя и свою одежду. На природе осмотр следует проводить каждые 15−20 минут.

Если вас укусил клещ, не снимайте его самостоятельно. В такой ситуации нужно обратиться в травмпункт. Если нет такой возможности, можно попытаться вытащить накожника самостоятельно, но его нельзя давить.

