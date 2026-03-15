Сочинским чиновникам предложили носить значки с гербом города

15 марта 1967 года исполнительный комитет городского Совета депутатов трудящихся утвердил герб Сочи. Его авторами стали художники Сочинского творческо-производственного комбината Худфонда РСФСР Елизавета Травинова и Михаил Воротынцев. В символе отразили уникальные природные и бальнеологические факторы курорта: горы, пальму, солнце, море и чашу с «огненной водой» как символ мацестинских источников.