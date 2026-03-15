Вашингтон
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сочинским чиновникам предложили носить значки с гербом города

60 лет со дня утверждения герба Сочи: история и современность.

Источник: Комсомольская правда

15 марта 1967 года исполнительный комитет городского Совета депутатов трудящихся утвердил герб Сочи. Его авторами стали художники Сочинского творческо-производственного комбината Худфонда РСФСР Елизавета Травинова и Михаил Воротынцев. В символе отразили уникальные природные и бальнеологические факторы курорта: горы, пальму, солнце, море и чашу с «огненной водой» как символ мацестинских источников.

В преддверии 60-летия принятия герба глава Сочи Андрей Прошунин предложил муниципальным служащим использовать нагрудные значки с гербом в повседневном дресс-коде.

Нововведение станет частью корпоративного стиля современных муниципальных служащих.