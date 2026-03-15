Волгоградский Ротор ушел от поражения в Набережных Челнах

Волгоградский «Ротор» вырвал ничью в гостевом матче 24-го тура лиги PARI ФНЛ. Команда играла на стадионе в Набережных Челнах против «КАМАЗа», и обе стороны боролись за лидерство в турнирной таблице. Матч получился напряженным, а развязка наступила в самом конце.
Хозяева поля открыли счет на 70-й минуте второго тайма. Казалось, волгоградцам не хватит времени на ответный удар. Но «Ротор» не сдался. Уже в компенсированное время Илья Сафронов отправил мяч в сетку и установил итоговый счет 1:1. Этот гол спас команду от поражения и принес важное очко в борьбе за верхние строчки таблицы.
Следующий испытание для «Ротора» ждет уже совсем скоро. 20 марта 2026 года волгоградцы сыграют дома против воронежского «Факела» в рамках 25-го тура. Стартовый свисток прозвучит в 19:30.
Болельщикам стоит занять места на трибунах пораньше — после такой концовки в Набережных Челнах команда наверняка захочет порадовать своих зрителей уверенной победой.
