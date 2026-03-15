356 пожарных задействовали для тушения возгораний в Ростовской области

356 пожарных в обжей сложности задействовали для тушения различных возгораний в Ростовской области в течение суток 14 марта. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Известно, что за указанный период также задействовали 89 единиц техники.
По данным МЧС, за сутки на Дону потушили 11 техногенных пожаров и еще 11 возгораний сухой растительности, ликвидировали последствия семи ДТП.
Всего с начала года пожарные расчеты МЧС выезжали примерно на 30 ландшафтных возгораний. Общая площадь, пройденная огнем, составила 0,373 га. Всего же представители ведомства участвовали в тушении 49 пожаров. С начала года на месте возгораний спасли спасли 92 человека, погибли 49 человек, в том числе один ребенок, еще 49 пострадавших получили травмы.
