356 пожарных задействовали для тушения возгораний в Ростовской области

Суточную статистику происшествий в Ростовской области обновили в МЧС.

Источник: Комсомольская правда

356 пожарных в обжей сложности задействовали для тушения различных возгораний в Ростовской области в течение суток 14 марта. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Известно, что за указанный период также задействовали 89 единиц техники.

По данным МЧС, за сутки на Дону потушили 11 техногенных пожаров и еще 11 возгораний сухой растительности, ликвидировали последствия семи ДТП.

Всего с начала года пожарные расчеты МЧС выезжали примерно на 30 ландшафтных возгораний. Общая площадь, пройденная огнем, составила 0,373 га. Всего же представители ведомства участвовали в тушении 49 пожаров. С начала года на месте возгораний спасли спасли 92 человека, погибли 49 человек, в том числе один ребенок, еще 49 пострадавших получили травмы.

