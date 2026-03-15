В Верховной раде Украины разгорелся скандал из-за депутатов, готовых сдать мандаты: им пригрозили отправкой на фронт

О возможных мерах заговорили на фоне раскола и напряжённости в отношениях республики и США.

Источник: Клопс.ru

Депутатам Верховной рады Украины, которые намерены сложить мандаты, пригрозили отправкой на фронт. Об этом со ссылкой на республиканские СМИ пишет РИА Новости в воскресенье, 15 марта.

По информации агентства, в начале месяца на фоне проблем в отношениях с Соединёнными Штатами в украинском парламенте произошёл раскол. По словам замглавы фракции «Слуга народа» Андрея Мотовиловца, около 40 депутатов Верховной рады заявили, что готовы отказаться от мандатов.

«Народным депутатам придётся либо служить в парламенте согласно украинскому законодательству, либо я готов проговаривать с представителями парламента закон об изменениях к мобилизации, чтобы депутаты могли пойти на фронт», — заявил в ответ президент республики Владимир Зеленский.

Премьер-министр Венгрии заявил, что его дочерям поступают угрозы со стороны Украины.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше