Движение грузовиков и автобусов ограничено на участке трассы в Тайшетском районе

Движение грузовиков и автобусов ограничено на федеральной трассе в Тайшетском районе. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.
— В связи с неблагоприятными погодными условиями и профилактическими мероприятиями по обеспечению безопасного проезда с 1166 по 1265 километр федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в Тайшетском округе запрещено движение большегрузов и автобусов, — говорится в сообщении.
После окончания работ движение будет возобновлено. На участке автодороги работают дорожные службы, безопасность движения обеспечивают экипажи ДПС.
