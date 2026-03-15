Первый в году ландшафтный пожар в Красноярском крае произошел по вине человека

В субботу, 14 марта в Красноярском крае был зафиксирован первый в текущем году ладшафтный пожар. На 10 гектарах горела сухая трава в районе озера Тагарское в Минусинском округе. Пожарные потушили пламя, не позволив ему перейти на жилые строения. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Красноярском краю, жительница Селиванихинского сельсовета Минусинского округа сжигала мусор, ветер разнес искры и они попали на сухую траву. Жителям Красноярского края напоминают, что за сжигание мусора и палы травы нарушителям грозят штрафы от 5 до 15 тысяч рублей. А в отдельных случаях — уголовная ответственность.