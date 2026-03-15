Алексей Бугаев лидирует в слаломе на Паралимпиаде в Италии

Трехкратный паралимпийский чемпион Алексей Бугаев показал лучший результат по итогам первой попытки в слаломе на зимних Играх 2026 года. Спортсмен, выступающий в категории стоя (класс LW6/8−2), серьезно оторвался от своих ближайших преследователей.
Бугаев преодолел дистанцию за 45,39 секунды, создав комфортный задел перед вторым заездом. Второе место на данный момент занимает представитель Италии Федерико Пелиццари, который уступает лидеру 1,66 секунды. Замыкает тройку сильнейших француз Жюль Сежер с отставанием в 2,01 секунды.
Для Алексея Бугаева это выступление может принести первую золотую медаль текущ их Игр. Ранее на трассах в Италии он уже дважды поднимался на пьедестал, завоевав бронзовые награды в скоростном спуске и гигантском слаломе. Вторая попытка, которая определит итоговое распределение мест в слаломе, начнется в 15:30 по московскому времени.
