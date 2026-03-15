Температурный рекорд дня зафиксировали в Минске 14 марта

Температурный рекорд дня был побит в белорусской столице в субботу 14 марта — зафиксировано 13,7 градуса со знаком плюс. А до этого самое теплое 14 марта было в Минске в 2023 году — плюс 12,3 градуса. Но на западе Беларуси было еще теплее, под 20 градусов.