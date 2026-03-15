Сельчанка из Омской области лишилась полумиллиона на сайте знакомств

Жительница Усть-Ишимского района Омской области стала жертвой мошенников, потеряв 460 тысяч рублей. 52-летняя женщина обратилась в полицию после того, как не смогла получить обещанную прибыль от сомнительных вложений.
По данным следствия, на сайте знакомств сельчанке написал мужчина, который предложил заработать на инвестициях. Он убедил ее установить специальное приложение и внести первоначальный взнос в размере 22,25 тысячи рублей. После получения небольшого кэшбека женщина поверила в надежность схемы и с ноября по февраль регулярно переводила крупные суммы.
Однако вывести средства или получить обещанный доход не удалось. Сервис начал выдавать ошибки, а связь с собеседником прервалась. Только тогда женщина осознала, что стала жертвой обмана.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за мошенничество. Расследование проводит отдел полиции Усть-Ишимского района.
Специалисты по информационной безопасности предупреждают: знакомства в интернете с предложениями быстрого заработка часто заканчиваются потерей денег. Не следует устанавливать приложения по просьбе незнакомцев, переводить средства на сомнительные счета и верить в гарантированную высокую доходность без рисков.
Проверка обстоятельств происшествия продолжается.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
