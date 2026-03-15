В Тарском районе 110 домов подключили к газу

В Тарском районе Омской области к сетевому газу подключили 110 новых абонентов в рамках программы догазификации. Специалисты подрядных организаций продолжают строительство внутригородских газопроводов в микрорайонах Чекрушанский, Речного порта и Нерпинский.
В общей сложности предстоит проложить 70 километров газопровода и вывести 1543 газовых подвода к домам жителей Тары. В конце марта работы начнутся ещё в одном микрорайоне — Первомайском. Подрядной организации предстоит проложить около 30 километров сетей и установить более 1000 подводов.
Подать заявку на участие в программе можно через портал Единого оператора газификации, личный кабинет на сайте госуслуг, в офисах МФЦ или газораспределительных организаций. Для оформления потребуются паспорт, СНИЛС и документы о праве собственности на земельный участок и дом. При наличии нескольких собственников необходимо согласие всех владельцев.
Подведение газа до границ земельного участка осуществляется бесплатно. Работы на территории участка и приобретение оборудования оплачиваются собственником. Для льготных категорий граждан предусмотрена социальная поддержка, в том числе компенсации и субсидии на внутриучастковые работы и покупку оборудования.
