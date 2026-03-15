Пыльная буря и штормовой ветер ожидаются в Ростовской области

Пыльная буря и штормовой ветер с порывами до 15−19 м/с ожидаются в Ростовской области сегодня, 15 марта. Об этом ранее предупредили синоптики.
По прогнозу Гидрометцентра, усиление ветра в воскресенье должно привести к появлению пылевой завесы на востоке региона. При этом штормовое порывы ожидаются и завтра, из-за этого до вечера 16 марта объявили желтый уровень погодной опасности («потенциально опасная погода»).
Сохранятся ли пыльные бури в первый день следующей недели, не уточняется.
Напомним, во время пыльных или по-другому песчаных бурь ветер разносит частицы почвы и остатки удобрений. Это опасно для людей, страдающих заболеваниями дыхательной системы. Также в такие периоды может ухудшаться видимость на дорогах.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.