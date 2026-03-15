Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Иркутской области 16 марта

МЧС и синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Иркутской области. 15 и 16 марта местами по Иркутской области прогнозируют сильный ветер, дождь и мокрый снег, возможны метели. На дорогах ожидается гололед.
— По области ожидается переменная облачность, небольшой, местами умеренный снег. Ночью в Усть-Кутском, Катангском, Казачинско-Ленском районах, горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья умеренный, местами сильный снег. Днем в западных, центральных, южных районах местами небольшой снег, ветер западный, северо-западный 5−10 м/с. Местами порывы могут достигать до 15−20 м/с, ночью и утром в центральных, южных и верхнеленских районах 10−15 м/с. Местами порывы до 25 м/с, метели. Температура ночью −12,-17 градусов, при прояснении −20,-25 градусов, днем −6,-11 градусов, при облачной погоде −13,-18 градусов, — говорится в сообщении.
В Иркутске синоптики прогнозируют переменную облачность, временами небольшой снег. Ветер северо-западный 5−10 м/с, порывы 15−20 м/с, поземок, температура ночью −12,-14 градусов, днем −6,-8 градусов.