Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Иркутской области 16 марта

— По области ожидается переменная облачность, небольшой, местами умеренный снег. Ночью в Усть-Кутском, Катангском, Казачинско-Ленском районах, горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья умеренный, местами сильный снег. Днем в западных, центральных, южных районах местами небольшой снег, ветер западный, северо-западный 5−10 м/с. Местами порывы могут достигать до 15−20 м/с, ночью и утром в центральных, южных и верхнеленских районах 10−15 м/с. Местами порывы до 25 м/с, метели. Температура ночью −12,-17 градусов, при прояснении −20,-25 градусов, днем −6,-11 градусов, при облачной погоде −13,-18 градусов, — говорится в сообщении.