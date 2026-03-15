Манул Тимофей из Московского зоопарка вышел на прогулку

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Манул Тимофей из Московского зоопарка вышел из своего домика на прогулку, чтобы насладиться теплой погодой, такое видео опубликовал столичный зоосад.
Согласно видео, прикрепленному в сообщении в Telegram-канале зоопарка, манул вышел из своего домика и немного прогулялся по вольеру, погревшись на солнышке.
«Тимоша почувствовал приход весны и вышел насладиться солнышком, послушать пение птиц и звуки капели. Ну и, конечно, порадовал всех нас своим царственным появлением!» — говорится в сообщении к видео.