Умер актер и продюсер Николай Гаро

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Актер и продюсер Николай Гаро, известный по ролям в фильмах «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» и «Кин-дза-дза!», скончался в возрасте 88 лет, сообщили в Музее Эльдара Рязанова.

Источник: Официальная страница Музея Эльдара Рязанова во "ВКонтакте"

«Четырнадцатого марта, на 89 году жизни скончался советский и российский продюсер, актер и кинодеятель Николай Гаро… Коллектив Музея Эльдара Рязанова выражает искренние соболезнования родным и близким Николая Михайловича!» — говорится в сообщении.

Николай Гаро окончил экономический факультет ВГИКа. Долгое время он работал директором фильмов на «Мосфильме», с 1993 года стал продюсером. В 1995 году возглавил киностудию «Луч». Сыграл в нескольких фильмах, работал с Леонидом Гайдаем, Георгием Данелией и Эльдаром Рязановым.