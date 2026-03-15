Умер актер и продюсер Николай Гаро

Николай Гаро окончил экономический факультет ВГИКа. Долгое время он работал директором фильмов на «Мосфильме», с 1993 года стал продюсером. В 1995 году возглавил киностудию «Луч». Сыграл в нескольких фильмах, работал с Леонидом Гайдаем, Георгием Данелией и Эльдаром Рязановым.