В Первоуральске снизили напор холодной воды из-за аварии на водохранилище

Жители Первоуральска остались без стабильного водоснабжения из-за аварийной ситуации, которая произошла на насосной станции 3-го подъёма Верхне-Шайтанского водохранилища. Для проведения ремонтных работ специалисты снизили напор холодных напор ХВС. Об этом сообщили в администрации города.