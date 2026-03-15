В Первоуральске снизили напор холодной воды из-за аварии на водохранилище

Жители Первоуральска остались без стабильного водоснабжения из-за аварийной ситуации, которая произошла на насосной станции 3-го подъёма Верхне-Шайтанского водохранилища. Для проведения ремонтных работ специалисты снизили напор холодных напор ХВС. Об этом сообщили в администрации города.
— Место аварии локализовано. Давление в сетях холодного водоснабжения города нормализуется. В течение нескольких часов вода появится в домах. Благодарим за понимание, — сообщили в телеграм-канале города.
Также там отметили, что был организован подвоз воды в социальные учреждение — больницы, стационары, роддомы.