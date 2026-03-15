В Новороссийске модернизируют уличное освещение на 30 улицах

Администрация Новороссийска продолжает работу по ликвидации малоосвещенных зон, сообщили власти города.
В 2026 году планируется обустроить свыше 42 километров сетей наружного освещения по 66 адресам. Реконструкция затронет 30 улиц, проектные работы предусмотрены еще для 49 участков.
Приоритет отдается не только центру, но и отдаленным территориям, а также общественным пространствам. В 2025 году было модернизировано освещение на площади Героев и выполнены работы на 98 объектах общей протяженностью более 35 километров.