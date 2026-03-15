Житель Черняховска сжег автомобили следователя и оперативника

Мотивом преступления стала личная неприязнь мужчины к правоохранителям.

Источник: Комсомольская правда

Ночью 12 марта в Черняховске загорелись два автомобиля. Особая пикантность ситуации заключается в том, что оба транспортных средства принадлежали сотрудникам правоохранительных органов, и в данном случае имел место умышленный поджог.

Спустя короткое время был задержан подозреваемый в преступлении — им оказался 50-летний житель города. На допросе он сознался в том, что поджег машины из личной неприязни к правоохранителям. (По информации из неофициальных источников, ими оказались следователь Черняховского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Калининградской области и оперативный работник транспортной полиции.) По ходу дальнейшей работы с задержанным выяснилось, что еще в 2023 году, будучи привлечен к ответственности за мошенничество, черняховец в фойе дежурной части местного отдела полиции напал на девушку-дознавателя, в производстве у которой находилось уголовное дело, причинив ей физическую боль.

— В настоящее время фигурант задержан, допрошен, ему предъявлено обвинение в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога и применении насилия в отношении представителя власти, — добавила официальный представитель регионального Управления СКР Наталья Гацко. — По ходатайству следствия Ленинградским районным судом Калининграда в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.