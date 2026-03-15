Вашингтон
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Черняховска поджёг машины двух полицейских и ответит за нападение на дознавателя

В Калининградской области 50-летний житель Черняховска задержан по подозрению сразу в двух преступлениях. В ночь на 12 марта он облил горючей жидкостью и поджёг автомобили, принадлежащие двум сотрудникам правоохранительных органов.

Но это не единственный эпизод. В 2023 году подозреваемый уже проявлял агрессию к стражам порядка: в фойе дежурной части местного отдела полиции он схватил за локоть дознавателя и оттолкнул её.

Задержанного передали следователям СК, суд отправил его под стражу. Полицейские продолжают оперативное сопровождение уголовного дела.