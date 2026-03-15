Пьяный рецидивист-водитель из Волгограда лишился авто

Вечером 13 марта сотрудники ДПС Волгоградской Госавтоинспекции в Ворошиловском районе остановили «Ладу Приору». За рулем был мужчина, который ранее уже лишался прав за отказ от медосвидетельствования, а после дважды попадал под уголовную ответственность за езду в нетрезвом виде и даже за ДТП в таком состоянии, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона.
И эта поездка не стала исключением. У водителя обнаружили явные признаки наркотического опьянения, что позже подтвердило и медицинское освидетельствование. После оформления всех необходимых документов мужчину задержали и доставили в полицию Ворошиловского района. Его автомобиль отправили на спецстоянку.
Сейчас решается вопрос о возбуждении нового уголовного дела. Кроме того, есть вероятность, что его «Ладу» конфискуют и передадут для нужд Министерства обороны.