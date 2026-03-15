Вашингтон
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Черняховска поджёг две иномарки полицейских и попал в СИЗО: ущерб — 2 миллиона

Прокуратура Калининградской области взяла на контроль расследование уголовного дела о.

Источник: KaliningradToday

поджоге автомобилей сотрудников правоохранительных органов. Ночью 12 марта в Черняховске неизвестный поджёг «Форд» и «Вольво», принадлежащие стражам порядка. Огонь перекинулся на припаркованные рядом машины других жителей. Общая сумма ущерба превысила два миллиона рублей.

Оперативники быстро вышли на след: к поджогу оказался причастен 50-летний местный житель. Кроме того, выяснилось, что в 2023 году он уже нападал на полицейского — в фойе дежурной части он схватил за локоть дознавателя и оттолкнул её.

Суд отправил подозреваемого под стражу. Расследование продолжается.