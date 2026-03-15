Перепады температуры от −22 до +5 градусов возможны в Красноярске на рабочей неделе

Предстоящая рабочая неделя в краевом центре начнется с ночных морозов. По данным Гидрометцентра России, в ночь на понедельник, 16 марта, столбики термометров могут опуститься до −22 градусов. Днем ожидается до −13 градусов. Со вторника начнется потепление. В среду, 18 марта днем термометры достигнут +5 градусов. В четверг и пятницу, в светлое время суток 0…+1 °С. В течение недели ночами температура может опускаться до −9 градусов. В темное время суток синоптики прогнозируют снег. Днем мокрый снег. Напомним, 16 марта в территориях Красноярского края ожидаются мороз и ветер.