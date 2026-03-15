Минские власти сказали, сколько многоэтажных домов возводят в городе и где еще будут строить в 2026 году

В Мингорисполкоме рассказали, сколько в белорусской столице строят домов, и какие перспективы по возведению многоэтажек в 2026 году, сообщает news.by.
На данный момент в Минске строят 83 многоэтажных жилых дома. В планах — возвести более 36 тысяч квадратов арендного жилья, и чуть менее 30 — с государственной поддержкой, для нуждающихся в улучшении жилищных условий.
— В 2026 году на строительство жилья необходимо направить 660 многодетных семей, — сказала Ирина Гонтарева, председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома. — Для этой категории граждан предусмотрено возведение домов в микрорайоне Филимонова — Столетова, а также на улице Выготского.
Она рассказала, что продолжится освоение территории бывшего военного городка в Масюковщине (в границах улицы Петра Глебки).
— В планах и новые площадки: жилье для многодетных семей начнет строиться в микрорайоне Лошица-10 и, возможно, частично в Лошице-5, — сказала Гонтарева.
Кроме того, развивается город-спутник Смолевичи, в котором в 2026 году сдадут два многоквартирных дома и начнут строительство еще двух.
