Мусоровозы не могут проехать к частному сектору в Новосибирске

В Дзержинском районе Новосибирска мусоровозы не могут проехать к контейнерным площадкам из-за сильных снежных заносов. Особенно сложная ситуация сложилась в частном секторе — техника вязнет в сугробах, проваливается в колею и буксует. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Спецавтохозяйство».
Временного недоступен вывоз твердых коммунальных отходов на улицах Комбинатская, Малая Айвазовского, Курильская, Алмазная, Автономная, Боевая, 1-я Высотная, Почтовый лог, Базисная, а также в Поселковом переулке, переулках Дежнева, Верещагина, Потемкина, проулках по улице Седова, Ставропольских и Сивашских переулках.
Коммунальщики также предупреждают о сложностях с подъездом в Октябрьском районе на улице Красносельская, 6/1, в Железнодорожном районе на Сибирской, 30 и в Кировском районе на 2-й Прокопьевской, 48/2. В компании отметили, что на заснеженных участках велик риск заноса техники на припаркованные машины и заборы, поэтому водителей просят не блокировать узкие проезды. Пока подъезд к площадкам остается недоступным, вывоз мусора производить не будут.