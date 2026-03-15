Почти 20 млрд рублей выделят на коммунальную инфраструктуру Ростовской области

Губернатор рассказал о планах по обновлению коммунальной инфраструктуры.

Источник: Комсомольская правда

В ближайшие три года на модернизацию коммунальной инфраструктуры Ростовской области должны потратить почти 20 млрд рублей, в том числе 4,3 млрд рублей — из федерального бюджета. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

— Продолжим строительство ливневой канализации в западной части Ростова и будем привлекать федеральное финансирование для реконструкции Шахтинско Донского водовода, от него зависит водоснабжение полумиллиона человек, — написал Юрий Слюсарь.

Также, по словам главы региона, в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» к 2030 году запланировали средства на улучшение качества среды в опорных населенных пунктах. Непосредственно в 2026 году планируют благоустроить 161 общественное пространство.

— Задачи на перспективу: займемся развитием экологических отходоперерабатывающих комплексов, рекультивацией свалок, актуализацией программы капремонта, усилим контроль Госжилинспекции за деятельностью управляющих компаний и работу по ликвидации задолженностей за ЖКУ, — добавил Юрий Слюсарь.

Губернатор указал, что ранее на Дону построили, реконструировали и отремонтировали 47,1 км сетей водоснабжения. Также 4,3 млрд рублей направили на водопроводно канализационное хозяйство и дополнительно 6,6 млрд рублей — на сдерживание роста платы за коммунальные услуги.

Кроме того, в Ростовской области заменили 337 лифтов, благоустроили 172 общественные территории, установили почти 14 тысяч контейнеров для ТКО и провели капитальный ремонт в 1407 многоквартирных домах.

