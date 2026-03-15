Поджог машин полицейских в Черняховске: ущерб более 2 млн, подозреваемый арестован

Volvo. Пламя также повредило машины других местных жителей, припаркованные рядом. Общий ущерб превысил 2 миллиона рублей.
Прокуратура области признала законным возбуждение уголовных дел по статьям об умышленном уничтожении имущества путём поджога и о применении насилия в отношении представителя власти.
В ходе расследования установили причастность 50-летнего жителя Черняховска. Выяснилось, что это не первый его конфликт с законом — в 2023 году он уже нападал на дознавателя в отделе полиции.
Подозреваемого задержали, суд отправил его под стражу. Расследование продолжается под надзором прокуратуры.