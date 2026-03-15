Губернатор Смоленской области рассказал об ограничении интернета в регионе

«Главным приоритетом для нас остается безопасность жителей. Исходя из этого принимаются решения оперативного штаба», — написал Василий Анохин в Telegram-канале. Он призвал жителей не выходить к окнам и не снимать на фото и видео действия военных, а также не приближаться к обнаруженным частям беспилотников. Опасность БПЛА в регионе объявили сегодня в 11:27 мск. Губернатор сообщил, что за ночь над областью уничтожили 10 беспилотников.