Губернатор Смоленской области рассказал об ограничении интернета в регионе

В Смоленской области ограничили работу мобильного интернета исключительно для обеспечения безопасности людей и сохранения объектов инфраструктуры. Об этом заявил губернатор региона Василий Анохин.

«Главным приоритетом для нас остается безопасность жителей. Исходя из этого принимаются решения оперативного штаба», — написал Василий Анохин в Telegram-канале. Он призвал жителей не выходить к окнам и не снимать на фото и видео действия военных, а также не приближаться к обнаруженным частям беспилотников. Опасность БПЛА в регионе объявили сегодня в 11:27 мск. Губернатор сообщил, что за ночь над областью уничтожили 10 беспилотников.

В предыдущий раз работу мобильного интернета в Смоленской области ограничивали 10 декабря 2025 года. Губернатор тогда также объяснил меры необходимостью обеспечения безопасности людей и сохранения объектов инфраструктуры.

