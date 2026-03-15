Вашингтон
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На ул. Согласия в Калининграде столкнулись автобус и легковушка

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля марки «Хундай» получили телесные повреждения.

В Калининграде утром 14 марта произошло ДТП с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла около 6:00 на улице Согласия в районе дома № 2. По предварительным данным, автобус Mercedes-Benz под управлением 58-летнего водителя двигался на разрешающий сигнал светофора и при повороте не уступил дорогу автомобилю Hyundai, который ехал во встречном направлении прямо также на зеленый сигнал.

«В результате ДТП водитель и 37-летний пассажир автомобиля марки “Хундай” получили телесные повреждения», — сообщила пресс-служба.

По информации Госавтоинспекции, предварительной причиной аварии стало несоблюдение очередности проезда. Обстоятельства ДТП устанавливаются.