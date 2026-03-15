Стена подъезда в омской пятиэтажке «уехала» и провалилась внутрь

В многоквартирном доме № 4А на проспекте Королева частично обрушилась стена подъезда после потепления. Как сообщил 15 марта паблик «ЧП Омск», конструкция «уехала» и провалилась внутрь. Местные власти уточнили, что здание признано аварийным, но расселению по региональной адресной программе не подлежит.
«В отношении дома имеется вступившее в законную силу судебное решение о незамедлительном расселении, из-за чего ведутся мероприятия по подготовке расселения жильцов из указанного дома. В настоящее время были завершены мероприятия по изъятию дома в муниципальную собственность. Также собственникам и нанимателям жилых помещений аварийного дома неоднократно были предложены временные жилые помещения маневренного фонда, находящиеся в доме 14 поселка Загородного», — говорится в комментарии представителя горадминистрации.
По последним данным, в здании зарегистрированы 141 житель, включая 27 детей.
Напомним, еще в конце 2025 года прокуратура Омской области потребовала расселить проблемный дом. Сейчас постройке 57 лет. Она изношена более чем на 75%, однако не включена в региональную адресную программу по переселению.
