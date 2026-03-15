Вашингтон
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежцы пожаловались Екатерине Мизулиной на перенос школьных каникул

К жене Ярослава Дронова обратились учителя и учащиеся.

Источник: Комсомольская правда

Жители Воронежа пожаловались Екатерине Мизулиной на недельный перенос школьных каникул. Об этом глава «Лиги безопасного интернета» рассказала в своем телеграм-канале.

— Никто об этом не знал заранее, многие семьи планировали отдых, собирались поехать к родным, готовились и покупали билеты, — уточнила жена Ярослава Дронова.

К примеру, ученики пятого и девятого классов планировали отправиться в краткосрочный отпуск и уже приобрели билеты.

Любопытно, что на корректировку сроков каникул жалуются не только школьники, но и учителя.

— Официальных причин переноса объявлено не было, — недоумевает педагог.

Напомним, что изначально дети должны были отдыхать с 21 по 29 марта. Но теперь даты привели в соответствие с рекомендациями Министерства просвещения России: каникулы пройдут с 28 марта по 5 апреля. Но вопрос остается открытым: «Зачем все это делалось?».

