Воронежцы пожаловались Екатерине Мизулиной на перенос школьных каникул

Жители Воронежа пожаловались Екатерине Мизулиной на недельный перенос школьных каникул. Об этом глава «Лиги безопасного интернета» рассказала в своем телеграм-канале.
— Никто об этом не знал заранее, многие семьи планировали отдых, собирались поехать к родным, готовились и покупали билеты, — уточнила жена Ярослава Дронова.
К примеру, ученики пятого и девятого классов планировали отправиться в краткосрочный отпуск и уже приобрели билеты.
Любопытно, что на корректировку сроков каникул жалуются не только школьники, но и учителя.
— Официальных причин переноса объявлено не было, — недоумевает педагог.
Напомним, что изначально дети должны были отдыхать с 21 по 29 марта. Но теперь даты привели в соответствие с рекомендациями Министерства просвещения России: каникулы пройдут с 28 марта по 5 апреля. Но вопрос остается открытым: «Зачем все это делалось?».