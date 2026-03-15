Почему перебои со связью в Москве стали проблемой всей России

Москва не просто город — это все-таки столица нашей Родины и самый технологически развитый мегаполис не только России, но и мира. И если какой-нибудь райцентр, хоть и с трудом, кряхтя и матерясь, может снова спуститься до состояния «ношу наличку в кошельке», то для Москвы это просто максимально травмирующий откат в далекое «дособянинское» прошлое. И совершенно правы люди, которым это не нравится. И не потому, что мы не можем вернуться к условно дедовским методам — да, конечно, можно и по звездам ориентироваться, и письма бумажные писать, что там еще. Голубятни, говорят, еще не все разорили, гонцы опять же, глашатаи — не мне вам рассказывать, кто не застал доцифровую эпоху, тот видел все это в кино. Только в кино там все красиво и даже романтически, в реальной жизни не так, конечно, было. «И ничего, как-то выживали» — вот это вообще любимая фраза, которую напишет в обсуждении какой-нибудь мохнорыл, любитель ностальгических воспоминаний из серии: «как бабы в поле рожали» — хотя сам не то чтобы роды, но даже что такое поле себе смутно представляет.