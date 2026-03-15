«Белые списки» пообещали расширить волгоградцам

О необходимости расширения перечня так называемых белых списков сервисов, которые могут работать при проблемах с интернетом, высказался депутат Госдумы Андрей Свинцов. В частности, он заявил, что в них включат платформы кикшеринга и каршеринга, операторов сотовой связи, популярные маркетплейсы, почтовые и банковские приложения, приложения для работы кассовых аппаратов.