Вашингтон
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ребенок из Башкирии проглотил более двухста магнитных шариков

Уфимские врачи успешно провели операцию.

Источник: Комсомольская правда

В Нефтекамске трехлетний мальчик проглотил 206 магнитных шариков, из-за чего ему потребовалась срочная медицинская помощь. Об этом сообщили в городской больнице Нефтекамска.

Ребенка перевели в Республиканскую детскую клиническую больницу в столице Башкирии, где врачи провели операцию и извлекли из его организма магниты. Сейчас жизни ребёнка ничего не угрожает.

Медики напомнили родителям о серьезной опасности магнитных игрушек. По словам специалистов, при проглатывании такие магниты могут вызывать некроз тканей, перфорации внутренних органов и сепсис, что в тяжелых случаях может привести к летальному исходу.