Ребенок из Башкирии проглотил более двухста магнитных шариков

В Нефтекамске трехлетний мальчик проглотил 206 магнитных шариков, из-за чего ему потребовалась срочная медицинская помощь. Об этом сообщили в городской больнице Нефтекамска.
Ребенка перевели в Республиканскую детскую клиническую больницу в столице Башкирии, где врачи провели операцию и извлекли из его организма магниты. Сейчас жизни ребёнка ничего не угрожает.
Медики напомнили родителям о серьезной опасности магнитных игрушек. По словам специалистов, при проглатывании такие магниты могут вызывать некроз тканей, перфорации внутренних органов и сепсис, что в тяжелых случаях может привести к летальному исходу.