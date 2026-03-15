Тренер «Балтики»: Я на русском языке без мата просил представителей ЦСКА выйти из нашей технической зоны

Старший тренер калининградской «Балтики» Юрий Нагайцев прокомментировал потасовку в конце матча с ЦСКА. По его словам, инициаторами стали армейцы.
«В игре бывает много всяких нарушений правил. Мы не бежим же в техническую зону ЦСКА по этому поводу, а они почему-то прибежали в нашу. Я на русском языке без мата попросил их выйти из нашей технической зоны. Всё. Они почему-то не хотели уходить. Не знаю, почему», — сказал Нагайцев.
Наставник также отметил, что его подопечные выполнили установку. По мнению Нагайцева, преимуществом во время игры владели калининградцы, которые могли забить второй гол. «Конечно, брака хватало, но, в принципе, то, о чём мы просили, они делали. И мы были близки к тому, чтобы забить второй гол и уверенно выиграть. В перерыве ничего там такого особого не говорили, только разбирали ошибки. Мы смогли достучаться до ребят, которые вышли на замену. Они усилили игру, и у нас было преимущество», — пояснил Нагайцев.
Эпизод с удалением главных тренеров также прокомментировал директор по коммуникациям ПФК ЦСКА Кирилл Брейдо. «Скажу от лица клуба — мы взбесились. Фабио пошёл успокаивать обстановку, там были команды почти в полных составах. Однако его дважды толкнули, а в итоге Фабио ещё и получил красную карточку. Можно говорить о том, что клуб крайне недоволен ситуацией», — сказал Брейдо.
В 21 туре первенства РПЛ «Балтика» обыграла в Калининграде ЦСКА со счётом 1:0. В конце матча на поле возник конфликт из-за провокационного поведения главного тренера калининградцев Андрея Талалаева. В итоге он и наставник армейцев Фабио Челестини получили красные карточки.