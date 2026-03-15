Волгоградцы подали 3,6 тыс. жалоб на коммунальщиков за два месяца

Жители Волгоградской области не молчат о проблемах с ЖКХ. Только за первые два месяца 2026 года в Госжилнадзор региона поступило свыше 4,2 тыс. обращений от граждан и организаций. Из них более 3,6 тыс. — это прямые жалобы на работу коммунальщиков. Цифры говорят сами за себя: людям есть что сказать тем, кто отвечает за тепло, воду и чистоту в домах.
Что волнует волгоградцев больше всего? На первом месте — техническое состояние домов и качество их эксплуатации. На эту тему написали 23% всех обратившихся. Старые трубы, текущие крыши, разбитые подъезды — список проблем знаком каждому, кто живет в многоквартирном доме. На втором месте — вопросы к прозрачности информации. 17,5% жалоб касаются того, как управляющие компании размещают данные в системе ГИС ЖКХ.
Люди хотят видеть, за что платят, но не всегда находят ответы в нужном месте. Третья по популярности тема — начисление платы за услуги. 16,3% обращений связаны с ошибками в квитанциях и непонятными суммами в платежках.
Остальные запросы распределились между другими темами: от качества уборки дворов до сроков ремонта лифтов. Госжилнадзор обязан отвечать на каждое обращение, но жители признаются: часто проблемы решаются слишком медленно.
Пока ведомства разбираются в деталях, люди продолжают жить с протекающими кранами и холодными батареями.
Ранее сообщалось о повышении тарифов в текущем году.