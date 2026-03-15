В Новочеркасске 100-летний юбилей отметила ветеран труда Евдокия Удод

В Новочеркасске 100-летний юбилей отметила ветеран труда и вдова участника Великой Отечественной войны — Евдокия Васильевна Удод. Об этом рассказал глава города Павел Исаков.
— Общаясь с юбиляршей и родственниками, понимаешь, что секрет долголетия — в труде, доброте и заботе о близких. От всей души пожелал имениннице крепкого здоровья и еще много радостных дней в окружении любящей семьи, — написал в соцсетях Павел Исаков.
Евдокия Васильевна родилась в Калининской области. В 1930 году она переехала на Дальний Восток. После школы окончила Педагогический колледж Народов Севера и начала работать воспитателем в детском доме Владивостока.
В 1947 году вместе с мужем-фронтовиком переехала в Ленинград. Там женщина устроилась на завод Радиокерамики, а в 1950 году возглавила бригаду коммунистического труда.
Евдокия Васильевна живет в Новочеркасске с 1963 года. Больше 15 лет она проработала на заводе «Магнит» и за свои достижения была отмечена наградой «За доблестный труд».
У Евдокии Васильевны есть дочь, трое внуков, пятеро правнуков и уже подрастает праправнук.
