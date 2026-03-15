Омская сборная КВН не прошла в четвертьфинал Высшей лиги

Команда выступила в ⅛ финала Высшей лиги на Первом канале.

Источник: Комсомольская правда

Омичи не смогли пробиться в четвертьфинал Высшей лиги КВН. Соперниками омичей стали коллективы из Москвы, Челябинска, Донецка и Сахалинской области. В конкурсе приветствия «Омская сборная» сделала акцент на патриотической теме: на сцену вышла землячка Ксения Гнедина, удостоенная титула «Мисс Европы-2026», в платье в виде триколора. Особо зрители отметили шутку про почту как альтернативу интернету.

В разминке команда выступила уверенно, музыкальное домашнее задание вызвало живой отклик жюри. Участники представили шуточный байопик о жизни Сергея Есенина: Максим Гусаров исполнил роль поэта, Дарья Гусарова — Айседоры Дункан.

«В Омске особенное чувство юмора!» — подчеркнул комментатор Денис Казанский. Ведущий Валдис Пельш отметил, что ему ближе поэзия Серебряного века.

Несмотря на положительные отзывы, омская сборная не смогла пройти в следующий этап. Ведущий Дмитрий Хрусталев пригласил команду вернуться в следующем сезоне. Еще одна омская команда — «ВВ» — продолжит борьбу в другой игре ⅛ финала.

