«Главное, не затянуть до мая»: мастер шиномонтажа посоветовал волгоградцам не спешить с «переобувкой»

— Мы живем в мире, в котором изнашивается абсолютно все. Один из самых эффективных способов сохранить вещь в первозданном виде — вовсе ею не пользоваться. На самом деле, если проводить замеры глубины протектора при температуре 5−7 градусов, то мы не увидим никаких изменений. Если вы, конечно, не съездите до Москвы и обратно. Всем своим клиентам я всегда повторяю одну и ту же фразу — лучше беречь себя, а не покрышки. По долгу профессии мы изучаем прогноз погоды, и в некоторых источниках видим, что на следующей неделе в Волгоградской области вновь ожидается легкий морозец, а также небольшой снег с дождем. Так что, лично на мой взгляд, сейчас замена покрышек будет преждевременной. Однако оттягивать «переобувку» до мая водителям тоже не стоит. Как говорится, во всем важна мера.