Стали известны подробности взрыва газа в Россоши Воронежской области

Как известно, накануне вечером в одном из многоквартирных домов на площади Октябрьской в городе Россошь произошел взрыв, в результате чего погибла 84-летняя женщина.
Как сообщили в правительстве Воронежской области, в восьми квартирах выбиты окна. Между первым и вторым этажом повреждено деревянное перекрытие.
Хотя администрация муниципалитета организовала ПВР на базе гостиницы «Россошь» (ул. Пролетарская, 76), но все жители разъехались по родственникам.
Сейчас проводится обследование дома. После получения его результатов будут приняты решения по дальнейшим действиям.