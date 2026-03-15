В Калининградской области мужчина поджег два автомобиля полицейских

По данным следствия, в ночь на 12 марта в Черняховске был совершен поджог автомобилей Ford и Volvo, принадлежащих сотрудникам правоохранительных органов, пострадали также припаркованные рядом машины других жителей. Установить причастность к совершению преступлений 50-летнего жителя Черняховска, удалось благодаря слаженным действиям сотрудников региональных УМВД и СУСК России.