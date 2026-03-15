Власти назвали дату последних звонков в школах по всей стране

В программу торжественных мероприятий хотят включить церемонию поднятия российского флага.

Источник: Клопс.ru

В этом году последние звонки в российских школах должны пройти 26 мая. Об этом, ссылаясь на пресс-службу Минпросвещения, пишет РИА Новости в воскресенье, 15 марта.

Соответствующие рекомендации уже направлены во все регионы страны. В программу торжественных мероприятий планируется включить церемонию поднятия флага, исполнение гимна, чествование многодетных семей, а также выступления участников СВО и обладателей государственных наград.

Выпускные экзамены, как отметили в ведомстве, начнутся не раньше 1 июня. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что с этого года их содержание полностью привели в соответствие со школьной программой, чтобы выпускники могли показать полученные знания.

В Минпросвещения подготовили проект закона, который запретит публиковать решения заданий ЕГЭ, ОГЭ, всероссийской олимпиады школьников, а также ответы из учебников и пособий из федерального перечня.