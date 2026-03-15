Силы ПВО ликвидировали около 40 дронов над Ростовской областью

Силы ПВО ликвидировали в Ростовской области около 40 БПЛА в течение прошедшей ночи и утром 15 марта, проинформировал губернатор Юрий Слюсарь.
— Ростовская область подвергалась массированной воздушной атаке. Порядка 40 БПЛА отражены в городах и районах области. Воздушной атаке подвергались пять городов и девять районов области, — сообщил Юрий Слюсарь.
По данным главы региона, воздушную атаку отразили в городе Миллерово, Каменске-Шахтинском, Новошахтинске, Шахтах, Ростове-на-Дону (западная окраина), а также в Тарасовском, Чертковском, Боковском, Кашарском, Мясниковском, Неклиновском, Тацинском, Милютинском и Белокалитвинском районах.
Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, власти уточняют ситуацию. Напомним, воздушная угроза в Ростовской области сохранялась с 21:37 вечера 14 марта до 8:38 утра 15 марта.
