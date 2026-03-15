Что запрещено в Евтропиев день, 16 марта 2026 года

В светском календаре 16 марта отмечается День цветных карандашей и День туши для ресниц, а также День спонтанности. Так что можно брать цветные карандаши и спонтанно рисовать все, что только придет в голову.
Например, медведя).
Потому что в народном календаре 16 марта — это Евтропиев день, также известный как «Медвежье пробуждение».
Православная церковь в этот день чтит память мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска, пострадавших за веру в начале IV века.
Проповедники христианства.
Евтропий, его брат Клеоник и юноша Василиск (племянник святого Феодора Тирона) жили в малоазийском городе Амасия (территория современной Турции) на рубеже III-IV веков. Они были ревностными проповедниками христианства. После мученической кончины Феодора Тирона, память которого отмечалась 17 февраля, праведники подверглись гонениям и были заключены в темницу по указу правителя города Публия. Даже находясь в заточении, они не отказались от веры и обратили в христианство многих язычников, находившихся с ними в темнице.
С приходом нового правителя Асклипиодота, который усилил гонения, их страдания продолжились. Властитель пытался склонить пленников к языческой вере, но получил отказ. Евтропий обратился за помощью к Всевышнему, и вскоре в городе произошло страшное землетрясение, разрушившее языческие храмы и статуи идолов. Разгневанный Асклипиодот приказал казнить мучеников.
По преданию, во время пыток святые проявляли невероятную стойкость. Когда мучители обливали их кипящей смолой, она стекала с тел мучеников, не причиняя им вреда, но обжигала самих палачей. В ярости правитель приговорил братьев к смерти. В последнюю ночь перед казнью Господь вновь явился Евтропию и укреплял их с братом до рассвета. На восходе 3 марта (по старому стилю) 308 года их распяли, а Василиску отсекли голову. На месте страдания святого Василиска, по преданию, забил целебный источник. Церковь чтит память об их духовном подвиге в один день.
Обряды 16 марта.
В этот день также совершается память преподобной Пиамы девы, подвизавшейся близ Александрии в IV веке и удостоенной дара прозрения, а также Волоколамской иконы Божией Матери.
Название «Снеготоп» день получил не случайно. В народе говорили: «Евтропий снег топит», ведь весеннее тепло все больше набирало силу, и снег активно таял. Это был день, когда крестьяне выходили в огороды и поля, проводили самые разные обряды, чтобы призвать весну и заручиться поддержкой небесного светила.
Главным же событием считалось пробуждение медведя. Наши предки верили, что именно в это время хозяин леса выходит из берлоги — голодный, разбуженный зовом инстинкта, и потому очень злой и опасный. Эта встреча с дикой природой накладывала отпечаток на многие запреты дня.
Главным обрядом дня был призыв солнца и крестный обход полей.
Крестьяне выходили на свои земельные участки и обходили их крест-накрест, обращаясь к солнцу с просьбой светить ярче, быстрее топить снег и напоить землю живительной влагой. Так земледельцы напоминали солнцу, что сейчас самое время работать. Верили, что этот обряд защищает посевы от града, засухи, болезней, вредителей и сглаза, а деревню — от мора. После обряда посреди поля часто клали две ветки ивы в виде креста в качестве защитного знака от непогоды, воров, насекомых и грызунов.
Обычаи Евтропиева дня.
Существовал также обычай 16 марта осенять крестом ворота, входную дверь, все окна в доме, а также печь. Кресты рисовали мелом в углах и на дверях. Считалось, что это защитит жилище и домочадцев от любых неприятностей, от нечистой силы. Кресты делали даже из хлеба и вешали на входную дверь.
Проводили в этот день и ритуал на богатство. Считалось, что солнце способно помочь в том, чтобы разбогатеть. Для этого в полдень нужно было забраться на крышу или какую-то высокую точку, встать под солнце и попросить у него достатка в семье.
День считался удачным для того, чтобы отвадить мужа от загулов и «походов налево». Жены читали специальные заговоры, чтобы супруг приносил деньги в семью. Также проводили обряд на «пришивание» мужа: женщина обматывала красной нитью свое запястье девять раз, а затем пришивала эту нить к вещи супруга, обязательно заговаривая ее особым способом. Считалось, что после такого обряда никто не сможет украсть мужа из семьи.
Чтобы укрепить здоровье и избавиться от хворей, приобретенных за зиму, в праздник ходили в баню. Наши предки считали, что пар помогает укрепить тело и дух перед началом тяжелых полевых работ.
Запреты 16 марта.
Традиционно в Евтропиев день полагалось помогать нуждающимся и подавать милостыню. В старину верили, что чем больше добрых дел человек успеет сделать за день, тем больше хорошего к нему вернется.
Категорически нельзя было в этот день:
Ходить в лес. Это самый главный запрет. Встреча с голодным, только что проснувшимся медведем считалась смертельно опасной.
Резать домашний скот и птицу. Считалось, что запах крови может привлечь агрессивного хищника к человеческому жилью.
Есть мясо. Люди верили, что его аромат также может привлечь медведя.
Выходить из дома после захода солнца. Боялись, что вместе с человеком, зашедшим в двери в это время, в дом может залететь и темная сила.
Выносить мусор после полудня или после заката. Считалось, что так можно вынести из дома достаток, счастье и семейное благополучие.
Давать в долг или брать в долг деньги, хлеб, соль. Верили, что после этого весь год придется провести в долгах, а свое счастье можно передать в чужие руки.
Класть деньги на стол. Это могло лишить семью достатка.
Брать в руки острые предметы (ножи, ножницы). Это могло привести к ссоре.
Ругаться, спорить, ссориться, сквернословить, хвастаться, жадничать. Эмоции и слова в этот день, по поверьям, обладали удвоенной силой и могли навлечь беду.
Делать операции, сдавать кровь, наносить себе любые раны. Верили, что через полученную рану в тело может вселиться нечистая сила.
Подолгу смотреться в зеркало. Считалось, что через отражение в дом могли проникнуть потусторонние силы.
Выходить из дома, пятясь задом. (Существовал и такой странный обычай, чтобы не привлечь нечисть, но в некоторых источниках это советовалось делать, в других — запрещалось).
День благодарности.
А теперь — самое интересное. Как соединить древние обряды с крестами на полях и запрет ходить в лес с современным Днем цветных карандашей и Днем туши для ресниц?
Древний слой учит нас осознанной защите своего пространства и привлечению позитивной энергии. Кресты на дверях и окнах — это не просто суеверие, а мощный символ установления границ, психологической защиты своего дома от всего негативного. Обход полей крест-накрест и обращение к солнцу — это практика благодарности и просьбы о помощи у высших сил, будь то природа или Вселенная. А пробуждение медведя напоминает о том, что в мире есть силы, с которыми лучше не встречаться без подготовки.
А современный слой напоминает о важности творчества, красоты и спонтанности.
Что можно и нужно сделать в этот день нам, сегодняшним, чтобы использовать мудрость предков себе во благо? Можно:
Провести ритуал «осенения крестом». Мысленно или символически «очертить» крестом входную дверь, окна, рабочий стол. Поставить защиту на свой дом и семью.
Выйти на улицу в полдень и мысленно попросить у солнца (или у Вселенной) достатка и благополучия. Почувствовать его энергию, даже если оно за тучами.
Устроить «серебряное» умывание. Настоять воду с серебряной ложкой или украшением и умыться с мыслью о красоте и здоровье. Сходить в баню или сауну.
Замужним женщинам можно провести «ритуал укрепления уз». Не обязательно пришивать нить к одежде мужа (он может не понять). Можно просто завязать красную нить на запястье себе и мужу (символически) или провести вечер вдвоем, укрепив вашу связь.
Не выносить мусор после обеда. Заняться уборкой утром или перенести ее на другой день.
Не ходить в лес в одиночку. Если собираетесь на природу — будьте осторожны, не создавайте шума, уважайте диких животных.
Одним словом, 16 марта — это день, когда древний крест на воротах встречается с современным цветным карандашом, а пробудившийся медведь — с тушью для ресниц. Евтропий, призывающий солнце растопить снег, и сотрудник экономической безопасности, стоящий на страже порядка, — не такие уж разные фигуры. Оба они напоминают нам об одном: мир нуждается в защите, порядке и свете.
Приметы дня на 16 марта:
Часто с Евтропиева дня начинались весенние грозы и первый гром. Если гром прогремел утром — летом будет неустойчивая погода; первый гром с севера — к холодному лету.
Если весенний гром рыбу подо льдом застанет — в этом году будет большой улов.
Если солнце в полдень заходит за облака — следующий день будет ненастным.
Солнце на закате прячется в облака — к плохой погоде на следующий день.
Небо на закате красное — на следующий день будет ветрено.
Облака длинными полосами — к сильному ветру.
Если быстро тает снег и много бежит ручьев — лето будет дождливое и мокрое.
Если вокруг дерева тает снег, образуя круги с пологими краями — весна будет затяжная; если с крутыми краями — ранняя.
Безветренный день — к похолоданию.
Пасмурный день — к дождю на следующий день.
Если прилетели скворцы — будет богатый урожай зерновых.
Прилетели трясогузки — скоро лед пойдет, начинается паводок.
Гуси высоко летят — к большому половодью; низко — воды будет мало.
Вороны в снегу купаются и чистят перья — к ясной и теплой погоде.
В полдень с южной стороны ворона кричит — скоро будет потепление; если карканье слышно с севера — к похолоданию.
Синицы громко и весело щебечут — к теплым денькам; если их чириканье грустное и протяжное — будут еще заморозки.
Снегири под окном поют — к потеплению.
Если начали гулять коты — в ближайшие дни установится окончательное весеннее тепло.
Петух кричит не вовремя и часто — к плохой погоде.
Если прилетело большинство перелетных птиц — будет очень теплая весна.
Стаи птиц сидят на снегу — будут еще снегопады.
Кошка прячется в теплое место — скоро похолодает.