Что запрещено в Евтропиев день, 16 марта 2026 года

По преданию, во время пыток святые проявляли невероятную стойкость. Когда мучители обливали их кипящей смолой, она стекала с тел мучеников, не причиняя им вреда, но обжигала самих палачей. В ярости правитель приговорил братьев к смерти. В последнюю ночь перед казнью Господь вновь явился Евтропию и укреплял их с братом до рассвета. На восходе 3 марта (по старому стилю) 308 года их распяли, а Василиску отсекли голову. На месте страдания святого Василиска, по преданию, забил целебный источник. Церковь чтит память об их духовном подвиге в один день.