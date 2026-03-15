В РПЦ рассказали, как России достичь стратегических целей

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Стратегические цели России требуют благополучия семей, сокращения абортов, отказа от опоры на миграцию, поощрения многодетности, поддержки матерей и укрепления авторитета отцов, заявил председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.
«Стратегические цели России … достижимы, если во главу угла поставить благополучие семей, сократить количество абортов, отказаться от опоры на миграцию, поощрять многодетность и целомудрие, беречь женщин, вынашивающих ребёнка, и укреплять авторитет отца как защитника и главы семьи», — сказал он на Форуме молодых мам.
Форум молодых мам состоялся в Москве.