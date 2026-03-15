Глухари в Ленобласти начали рисовать на снегу любовные послания

Загадочные рисунки стали появляться в лесах Ленобласти. Их оставляют глухари, готовясь к брачному сезону. Птицы, которые почти весь год живут поодиночке, собираются в особых местах, чтобы найти пару. Токовища у них одни и те же из года в год — возрастом в десятки лет.