Глухари в Ленобласти начали рисовать на снегу любовные послания

Загадочные рисунки стали появляться в лесах Ленобласти. Их оставляют глухари, готовясь к брачному сезону. Птицы, которые почти весь год живут поодиночке, собираются в особых местах, чтобы найти пару. Токовища у них одни и те же из года в год — возрастом в десятки лет.
— Сейчас у глухарей подготовительный этап. Самцы занимают лучшие деревья — повыше и покрасивее, чтобы потом, в апреле, с них петь знаменитые брачные песни и привлекать самок. Но уже сейчас можно заметить, где именно собираются птицы, — рассказал биолог Павел Глазков в своем telegram-канале «Каждой твари по паре».
На снегу появляются загадочные рисунки. В центре — цепочка крупных следов, а по бокам — длинные полосы. Это глухари чертят крыльями: опускают их до земли и оставляют следы. Такие «картины» — верный признак, что рядом токовище.
Из-за обильного снега глухариные тока выдают себя бурыми пятнами. Это помет: основной корм птиц сейчас — сосновая хвоя, которую организм переваривает не полностью. Пятна хорошо видны издалека.
В Ленобласти обитает больше 33 тысяч глухарей. В Петербурге их почти не встретишь, разве что в Курортном районе. Там птицы занесены в Красную книгу.