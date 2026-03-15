Губернатор Ростовской области поздравил с праздником работников ЖКХ

Юрий Слюсарь поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником и рассказал о будущем отрасли.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником, а также рассказал о перспективах отрасли. Пост был опубликован в телеграм-канале главы региона.

— Сегодня отмечается День работников бытового обслуживания и жилищно коммунального хозяйства. Всех, кто имеет отношение к коммунальной и бытовой сферам, — с праздником! Благодарю за ваш тяжелый, но очень нужный труд, — написал Юрий Слюсарь.

Донской глава подчеркнул, что ЖКХ — одна из самых сложных сфер работы. Проблемы с водой, уборкой и отоплением напрямую влияют на качество жизни людей, а выполнение задач очень часто зависит от погоды.

Юрий Слюсарь также указал на общую изношенность коммунальных систем — сейчас ведется активное обновление, но единомоментно проблемы решить нельзя.

Работы по улучшению в сфере ЖКХ — приоритет для властей. Несмотря на сложности, уже есть результаты. В частности, было построено и отремонтировано 47,1 км сетей водоснабжения, начался ремонт ливневой канализации в Ростове. На водопроводно канализационное хозяйство выделили 4,3 млрд рублей и дополнительно одобрили 6,6 млрд рублей субсидий на сдерживание роста платы за коммунальные услуги.

Заменили 337 лифтов, благоустроили 172 общественные территории, установили почти 14 тысяч контейнеров для ТКО, провели капремонт в 1407 многоквартирных домах.

— На ближайшие три года на модернизацию инфраструктуры предусмотрено почти 20 млрд рублей. Продолжим строительство ливневой канализации в западной части Ростова и будем привлекать федеральное финансирование для реконструкции Шахтинско Донского водовода. В 2026 м благоустроим еще 161 общественное пространство, — перечислил Юрий Слюсарь.

В будущем на Дону планируют развивать экологические мусороперерабатывающие комплексы. Планируются рекультивация свалок. Также хотят усилить контроль за работой управляющих компаний и работу по ликвидации задолженностей за ЖКУ.

