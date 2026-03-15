Губернатор Ростовской области поздравил с праздником работников ЖКХ

Работы по улучшению в сфере ЖКХ — приоритет для властей. Несмотря на сложности, уже есть результаты. В частности, было построено и отремонтировано 47,1 км сетей водоснабжения, начался ремонт ливневой канализации в Ростове. На водопроводно канализационное хозяйство выделили 4,3 млрд рублей и дополнительно одобрили 6,6 млрд рублей субсидий на сдерживание роста платы за коммунальные услуги.