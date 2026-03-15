Розовая луна в Волгограде: когда смотреть на небо

Жителям Волгограда стоит запланировать вечернюю прогулку 2 апреля 2026 года — в этот день в небе появится так называемая розовая луна. Об этом рассказал заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований астроном Сергей Богачев. Явление происходит раз в год, и увидеть его можно будет сразу после захода солнца.
Розовой эту луну называют не из-за реального цвета. Так в народе окрестили апрельское полнолуние, когда спутник Земли на короткое время может приобрести розоватый оттенок. Название пришло из восточной части Северной Америки: именно там в это время цветет розовый мох. Волгоградцам не обязательно искать этот мох — достаточно просто поднять глаза к небу в ясную погоду.
У каждого полнолуния есть свое жаргонное название, и на розовой луне астрономические сюрпризы для волгоградцев не заканчиваются. Следующее необычное явление жители региона смогут наблюдать 31 мая — в этот день взойдет голубая луна. Так называют второе полнолуние в одном календарном месяце. Астроном отметил, что подобное случается достаточно редко, так что пропустить это событие будет обидно.
Чтобы увидеть розовую луну 2 апреля, не нужны телескопы или специальное оборудование. Достаточно выбрать место с хорошим обзором, подальше от ярких фонарей и рекламных вывесок. Погода, конечно, тоже должна подвести — облака могут испортить все впечатление.
Но если небо будет чистым, волгоградцы получат шанс сделать красивые кадры и просто насладиться редким зрелищем, которое природа устраивает всего раз в году.
