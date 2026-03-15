Розовая луна в Волгограде: когда смотреть на небо

Розовой эту луну называют не из-за реального цвета. Так в народе окрестили апрельское полнолуние, когда спутник Земли на короткое время может приобрести розоватый оттенок. Название пришло из восточной части Северной Америки: именно там в это время цветет розовый мох. Волгоградцам не обязательно искать этот мох — достаточно просто поднять глаза к небу в ясную погоду.