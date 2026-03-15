С уфимской компании взыскали компенсацию за нашивку с Данилой Багровым

Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск петербургской кинокомпании «СТВ» к уфимской фирме «Ренеарт Групп» о взыскании 112,8 тыс. рублей за нарушение исключительных прав. Об этом сообщает РБК Уфа.
Поводом для разбирательства стала продажа на маркетплейсе Ozon шеврона с изображением героя фильма «Брат» Данилы Багрова. Правами на фильмы «Брат» и «Брат-2» режиссера Алексея Балабанова владеет компания «СТВ». Как установил правообладатель, товар с таким изображением уфимская компания предлагала покупателям в ноябре 2024 года без разрешения.
В суде представители «Ренеарт Групп» утверждали, что дизайн шеврона был создан их сотрудниками, а фраза «Сила V правде» является самостоятельным выражением и не связана с кинолентами. Однако суд пришёл к выводу, что изображение и надпись воспроизводят образ Данилы Багрова и вызывают прямые ассоциации с фильмами Балабанова, что свидетельствует о нарушении прав правообладателя.
