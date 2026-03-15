В Молдове введено чрезвычайное положение в бассейне реки Днестр на 15 дней: Населенные пункты на севере страны остаются без воды

Сегодня, 15 марта, на заседании правительства забили тревогу по поводу загрязнения Днестра нефтепродуктами на Украине.

Источник: Комсомольская правда

В Молдове введено чрезвычайное положение в бассейне реки Днестр на 15 дней.

Такое решение принял кабинет министров в Кишиневе сегодня на заседании.

Опомнились, когда запасов питьевой воды осталось на 24−48 часов. Это данные на субботу, когда Министерство окружающей среды приняло решение временно прекратить водоснабжение в Сорокском районе, Бельцах, Флорештах, Сынжерей.

На заседание Национального центра по управлению кризисами правительства Молдовы по вопросу объявления состояния повышенной готовности в связи с загрязнением Днестра сообщали ранее:

«Одновременно, в качестве меры предосторожности, власти приняли решение ввести ограничения на использование воды из Днестра для населенных пунктов, расположенных на участке реки между Резиной и Дубоссарами. Вера, 14 марта, была приостановлена работа водозаборной станции в Косэуць, а также в населенном пункте Наславча, районах Сорока, Флорешты, Сынжерей, а таже муниципии Бельцы. Местные органы власти в указанных прибрежных населенных пунктах обеспечат в течение следующих 48 часов использование альтернативных источников воды без забора воды из реки Днестр. Кроме того, они проинформируют жителей о запрете использования воды из Днестра для бытовых нужд и для водопоя животных».

Рыбалка на Днестре от Наславчи до Дубоссар тоже запрещена.

Читайте также:

Вот и настали «хорошие времена»: В индексе хорошей жизни Молдову обогнал даже Иран.

Индекс хорошей жизни 2026 представляет собой комплексный анализ качества жизни в разных странах мира на начало 2026 года (далее…).

Власти вкладывают миллионы во все, что угодно, только не в улучшение жизни жителей Молдовы: За миллионы евро нам собираются сообщать о том, что мы и сами будем видеть за окном или еще раньше узнаем из соцсетей.

Правительство призывает экономить бюджетные средства, но тут же тратит миллионы на ненужные инициативы, бесполезные госструктуры и расширение их штатов (далее…).

Тревожная ситуация на Днестре: Питьевой воды жителям Молдовы хватит на 12−48 часов.

Министерство окружающей среды приняло решение временно прекратить водоснабжение в Сорокском районе, Бельцах, Флорештах, Сынжерей (далее…).

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше