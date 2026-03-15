В Молдове введено чрезвычайное положение в бассейне реки Днестр на 15 дней: Населенные пункты на севере страны остаются без воды

В Молдове введено чрезвычайное положение в бассейне реки Днестр на 15 дней.
Такое решение принял кабинет министров в Кишиневе сегодня на заседании.
Опомнились, когда запасов питьевой воды осталось на 24−48 часов. Это данные на субботу, когда Министерство окружающей среды приняло решение временно прекратить водоснабжение в Сорокском районе, Бельцах, Флорештах, Сынжерей.
На заседание Национального центра по управлению кризисами правительства Молдовы по вопросу объявления состояния повышенной готовности в связи с загрязнением Днестра сообщали ранее:
«Одновременно, в качестве меры предосторожности, власти приняли решение ввести ограничения на использование воды из Днестра для населенных пунктов, расположенных на участке реки между Резиной и Дубоссарами. Вера, 14 марта, была приостановлена работа водозаборной станции в Косэуць, а также в населенном пункте Наславча, районах Сорока, Флорешты, Сынжерей, а таже муниципии Бельцы. Местные органы власти в указанных прибрежных населенных пунктах обеспечат в течение следующих 48 часов использование альтернативных источников воды без забора воды из реки Днестр. Кроме того, они проинформируют жителей о запрете использования воды из Днестра для бытовых нужд и для водопоя животных».
Рыбалка на Днестре от Наславчи до Дубоссар тоже запрещена.
