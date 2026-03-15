В станице Каневской частично обрушился мост — движение на участке перекрыто

Мост через реку Сухая Челбаска частично обрушился в Краснодарском крае. Инцидент произошёл на выезде из станицы Каневской в сторону Челбасской на участке дороги по улице Октябрьской.
Из соображений безопасности с 14 марта движение транспорта на этом отрезке полностью перекрыто. По состоянию на 15 марта проезд по аварийному мосту остаётся закрытым.
Водителей просят учитывать информацию об ограничениях и заранее планировать маршрут. Для выезда из станицы рекомендуется проезды по улицам Широкой и Горького.
Администрация Каневского района оценивает масштаб разрушений для проведения восстановительных работ.